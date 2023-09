Mann bekommt Strafzettel, obwohl er Parkticket hat: Als er ein Detail erkennt, wird ihm alles klar

Sydney (Australien) - Bei diesem Strafzettel staunte er nicht schlecht: Reddit-User "LikeKnope" hatte vor ein paar Tagen in Sydney in der Nähe eines Restaurants geparkt. Dennoch war ihm einige Tage später Post vom Ordnungsamt ins Haus geflattert. 120 Australische Dollar (umgerechnet 72,59 Euro) sollte der Australier blechen, weil in seinem Auto angeblich kein Parkticket gelegen hatte.