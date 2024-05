Mann bekommt Toupet verpasst: Als er das Ergebnis sieht, fällt ihm sofort etwas auf

England - Es war kein Aprilscherz. Am ersten 1. April dieses Jahres verabschiedete sich Ed (55) aus England in den vorzeitigen Ruhestand. Kaum war er Frührentner, strebte er auch eine optische Veränderung an. Da Ed sich seit Jahrzehnten über seine hohe Stirn ärgerte, wollte er in seinem neuen Lebensabschnitt endlich wieder volles Haar haben. Also ging der Brite in den Salon von Rob Wood, der mit seiner Firma "Novo Cabelo Hair" unter Toupet-Interessierten von sich reden macht.