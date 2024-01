Mann bestellt Pizza und Eis: Ein ganz spezieller Wunsch sorgt für mächtig Gelächter

Middlesbrough (England) - Dem Inhaber eines Fast-Food-Ladens in England flatterte eine kuriose Bestellung ins Haus. An sich war an Pizza, Dessert und Getränk nichts auszusetzen, doch eine spezielle Bitte des Kunden löste einen Lachanfall aus.

Wie die New York Post nun berichtete, erhielt Banaras an diesem Tag um 18.05 Uhr eine ungewöhnliche Bestellung.

In Waseem Banaras' Munchies Eston gibt es alles rund um Burger, Pommes und Pizza. Wer zu faul ist, direkt vor Ort zu essen, kann sich seine Essen natürlich bis ins Wohnzimmer liefern lassen. Genau diesen Plan hatte auch ein Kunde am 11. Dezember.

"Klopf leise, ich bin eigentlich auf Diät." © Screenshot/Instagram/munchies_eston

Chef Waseem Banaras fand die Bestellung so lustig, dass er sie bei Instagram veröffentlichte. Was er nicht ahnte: Der Post kam im Internet so gut an, dass er viral ging.

Auf seinem Kanal heimste der Restaurant-Besitzer nur wenige Likes ein. Doch als die beliebte Meme-Seite @the_dadclub_ den Beitrag teilte, ging er durch die Decke.

Mehr als 100.000 Usern gefiel die witzige Bestellung. Einige Follower konnten sich einen Kommentar nicht verkneifen. "Die doppelte Schokoladendiät", scherzte einer. Ein anderer sprach dem Kunden Mut zu und meinte, dass "ein Cheat-Day" während einer Diät ab und zu nötig sei.

Nachdem Banaras und sein Team ausgelacht hatten, lieferten sie die Bestellung übrigens so wie gewünscht aus. "Wir konnten unmöglich das Vertrauen des Kunden missbrauchen", sagte der Fast-Food-Chef.