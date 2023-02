Mann bezahlt für Sex und will sein Geld zurück: Prostituierte macht alles richtig!

In Schweden ist Prostitution seit 1998 nicht mehr legal. (Symbolbild) © 123rf.com/deagreez

Der Freier verklagte die Liebesdienerin und verlangte von der Beschuldigten 10.000 Schwedische Kronen (umgerechnet rund 895 Euro).

Die Frau gab zu, dass der Mann sie für Sex bezahlt hatte. Jedoch beendete sie das Treffen, nachdem er sie gebeten hatte, Dinge zu machen, mit denen sie sich nicht wohlfühlte, berichtete SVT, die öffentlich-rechtliche Fernsehgesellschaft Schwedens.

Der Kläger seinerseits gab an, dass die Überweisung an die Frau an einem Sonntagmorgen im vergangenen Frühjahr als "Vorschuss für eine Leistung" gedacht gewesen sei.

Außerdem glaubte er, dass es sich um einen "Dienstleistungskauf" handelte und der Service war, dass die Frau "heute Nacht ihm gehören würde". Weil das nicht in vollem Umfang passierte, wollte er sein Geld zurück.



Nun entschied das Bezirksgericht Uppsala zugunsten der Frau und dass sie die volle Summe behalten darf.