Mann kauft Wohnung im 34. Stock: Vier Jahre später folgt der Schock

Xi’An (China) - Ein Mann kaufte in Zentral- China eine Wohnung im 34. Stockwerk eines neu gebauten Hauses. Vier Jahre später dann der Schock: Der Chinese musste feststellen, dass jenes Gebäude nur 32 Etagen hatte. Der Vorfall sollte ihm teuer zu stehen kommen.

In einem Gebäudekomplex in China hatte ein Mann eine Wohnung im 34. Stock erworben – blöd nur, dass diese Etage am Ende gar nicht existierte. (Symbolfoto) © 123rf/13602747056

Der seltsame Vorfall hatte sich in einer Siedlung nahe der Provinzhauptstadt Xi’An zugetragen. Der Mann, der nur unter seinem Nachnamen Shen bekannt ist, hatte in dem Neubau-Komplex eine 90 Quadratmeter große Wohnung erworben. Quadratmeterpreis: 2646 Yuan (umgerechnet 337 Euro).

Laut der South China Morning Post war die Immobilie Teil eines nicht genehmigten Bauprojektes, das illegal auf ländlicher Fläche errichtet wurde, welche im Zuge der Urbanisierung Chinas brachlag. Wohnungen dieser Art können demnach nicht weiterverkauft werden und genießen zudem keinen gesetzlichen Schutz. Käufer schlagen dennoch zu, weil sie im Vergleich günstig sind.

Im Fall von Herrn Shen entsprach der Preis für die erworbene Wohnung etwa einem Drittel des durchschnittlichen Immobilienpreises. 2013 hatte er die erste Anzahlung in Höhe von 117.700 Yuan (etwa 15.000 Euro) geleistet.

Der Bauträger hatte ihn damals hingehalten und vorgegaukelt, dass die für die Erschließung der Immobilie erforderlichen Genehmigungen erst später eintreffen würden. In Wahrheit sei es aber für illegale Gebäude gar nicht möglich, vollständige Genehmigungen zu erhalten.