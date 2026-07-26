Probefahrt mit Folgen: 16-Jähriger fährt mit Mercedes davon
Wien - Eine geplante Probefahrt nahm in Österreich eine unerwartete Wendung: Gegen den 16-Jährigen wurde Anzeige erstattet.
Wie die Landespolizeidirektion Wien berichtet, traf sich ein 16-jähriger Rumäne gegen 1 Uhr nachts mit einem 31-jährigen Fahrzeugbesitzer zu einer vereinbarten Probefahrt mit einem Mercedes.
Der Jugendliche soll dabei behauptet haben, bereits 19 Jahre alt zu sein.
Nach einer kurzen Fahrt stieg der Besitzer schließlich aus dem Fahrzeug aus. Diesen Moment nutzte der 16-Jährige und fuhr mit dem Auto davon.
Der 31-Jährige alarmierte umgehend die Polizei. Daraufhin wurde eine Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet. Bereits kurze Zeit später konnten die Beamten den jungen Mann mit dem Wagen stoppen.
Bei der Kontrolle kam heraus, dass der Jugendliche keinen gültigen Führerschein besaß.
Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und erstatteten Anzeige.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Jugendliche anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Fahrzeug konnte unbeschädigt an seinen rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.
Titelfoto: Matthias Röder/dpa