Mann ersteht alten Sessel für 50 Dollar: Was er dafür beim Weiterverkauf bekommt, haut ihn um

Satte 85.000 US-Dollar (circa 77.550 Euro) kassierte Miller am Ende, wie er in einem Livestream auf TikTok zeigte. Das kuriose Video wurde seit dem 7. Juni mehr als sechs Millionen Mal angeklickt.

Der versteigerte Sessel ist laut Sotheby's übrigens eines von nur etwa 50 Exemplaren, die jemals hergestellt wurden. Er stammt von dem dänischen Möbeldesigner Frits Henningsen, der ihn 1935 entworfen hat.



Justin Miller hätte das gute Stück ohnehin nicht behalten können. Denn in seinem Leben in einer Einzimmerwohnung sei er nicht an einem Punkt, an dem er einen 100.000-Dollar-Stuhl brauche, auch wenn es sich um ein Investitionsstück handele, so der Amerikaner.

Nun wird er allerdings ein wenig upgraden können, was die ein oder andere Anschaffung betrifft.