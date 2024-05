Frau bittet ihren Partner zur Kasse, wenn er DAS bei ihr macht

Kolumbien - Eine Frau in Kolumbien hat eine heftige Diskussion ausgelöst, nachdem sie erzählt hat, dass sie ihrem Freund eine Miete berechnet, wenn er am Wochenende bei ihr zu Hause übernachtet.

Eine kolumbianische Influencerin löste heftige Gegenreaktionen aus, nachdem sie enthüllt hatte, dass sie ihrem Freund anteilig die Miete in Rechnung stellt, wenn er am Wochenende bei ihr zu Hause übernachtet. (Symbolbild) © 123rf.com/gorodenkoff

Wie Daily Mail berichtete, machte Marystella "Malle" Gómez die überraschende Enthüllung am vergangenen Sonntag im Podcast Los Platos Sucios. Die Influencerin erzählte den Moderatorinnen Ana María Cardona und Isabela Rivera - Letztere ist in Kolumbien ebenfalls ein Social-Media-Star - von der finanziellen Vereinbarung, die sie und ihr Partner getroffen haben.

Gómez, deren Instagram-Seite ihre Reisen rund um die Welt zeigt, verriet, dass sie ihm jedes Wochenende, das sie zusammen in ihrem Haus verbringen, in Rechnung stellt: "Er bleibt am Wochenende bei mir und ich berechne trotzdem mein Honorar."

Sie fügte hinzu: "Ich meine, sind die Dienste hier kostenlos? Ist das Wasser hier kostenlos? Ich sehe nichts Falsches daran."

Die beiden anderen Frauen stellten daraufhin unmissverständlich klar, dass sie mit diesem Vorgehen nicht einverstanden seien. Doch die geschäftstüchtige Gómez behauptete, sie habe sogar ihre Freundinnen davon überzeugt, dasselbe mit ihren eigenen Männern zu tun.

Während die Debatte weiterging, zitierte die Influencerin aus einem Video, das sie angeblich zuvor in den sozialen Medien gesehen hatte: "Wenn ein Mann dir nicht dabei hilft, ein besseres finanzielles Leben zu führen, was machst du dann?"