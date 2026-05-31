Mann ersteigert herrenlosen Koffer: Als er reinschaut, kann er sein Glück kaum fassen

Großbritannien - Nein, von einem echten Zufall kann bei diesem Mann keine Rede sein. Scott Fensome (26) aus Großbritannien hat bei Weitem nicht nur einmal in seinem Leben einen herrenlosen Koffer vom Flughafen ersteigert – und gleich den "Jackpot" geknackt. Der Brite hat aus diesem Prozedere sein ganz eigenes Geschäftsmodell gemacht. Kein Wunder, dass er unter diesen Bedingungen täglich kleine und größere Überraschungen erlebt. Ein Fund hat es ihm in all der Zeit aber besonders angetan.

Scott Fensome (26) ist inzwischen ein echter Profi-Koffer-Käufer. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/ecomkings0

Fensome, der an dem Flughafen in seiner Nähe Koffer ersteigert, die seit drei Monaten nicht abgeholt wurden, ist vor allem ein Freund von teuren Klamotten.

Nicht, weil er jemals viel Geld für Kleidung ausgeben würde. Aber wenn er welche findet, die ihm passt, nutzt er sie gerne. In einem Interview mit Unilad verriet der 26-Jährige diesen Monat, dass es ihm vor allem eine Prada-Weste angetan habe.

Das gute Stück steckte in einem der herrenlosen Koffer. Der Wert der Weste wurde auf rund 1900 US-Dollar, also knapp 1630 Euro, taxiert. Allerdings schränkte Fensome gegenüber Unilad ein, dass er die Weste ohnehin nicht für diesen Preis verkaufen könne.

"Dazu müsste ich erst den ganzen Prozess der Echtheitsprüfung durchlaufen. Das wäre ein riesiger Aufwand. Also habe ich sie einfach behalten. Ich behalte ohnehin so viele Kleidungsstücke", erklärte er dem Magazin.

Kürzlich glaubte der "Koffer-Käufer" übrigens, einen noch viel größeren Jackpot geknackt zu haben.