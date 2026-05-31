Mit 38: Lycette hat keine eigenen Kinder und ist trotzdem Oma

Las Vegas (Nevada, USA) - Jahrelang wollte Lycette Beatty Mutter werden. Ihr Wunsch war bislang nie in Erfüllung gegangen. Trotz ihrer Kinderlosigkeit ist die 38-Jährige inzwischen stolze Oma geworden. Wie das zustande gekommen ist und welche berührende Geschichte dahintersteckt, hat sie auf Instagram erzählt.

Lycette Beatty (38) hätte gern eigene Kinder. Ihre Stieftochter machte sie zur Stiefoma. © Screenshot/Instagram/@lycetteoffical

Aufgrund eigener Erfahrungen mit Fehlgeburten und Unfruchtbarkeit ist Lycette bis heute ungewollt kinderlos. Umso verrückter erscheint es, dass sie seit wenigen Monaten von Windeln und Kindergeschrei umgeben ist.

Seit einigen Jahren ist die Amerikanerin glücklich verheiratet. Ihr Mann bringt fünf eigene, mittlerweile erwachsene Kinder mit in die Ehe. "Ich habe mich dazu entschieden, sie zu lieben wie meine eigenen. Über Nacht bin ich für sie zur Mutter geworden. Manchmal war es hart, aber ich liebe jede Sekunde", schreibt Lycette in ihrem Beitrag.

Als eine ihrer Stieftöchter schwanger wurde, freute sich die gesamte Familie – und ganz besonders Lycette.

"Ich wusste, dass ich am Leben des Babys teilhaben werde. Aber ich habe nie damit gerechnet, dass sie mich fragt, ob ich die Oma der Kleinen sein darf", so die Influencerin weiter.