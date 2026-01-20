Mann fährt extra drei Stunden zum Friseur: Was der aus ihm macht, lässt Frauenherzen höherschlagen
Richmond (USA) - Manche Veränderungen sind derart notwendig und können einfach nicht mehr warten. Selbst, wenn man dafür beinahe 300 Kilometer auf sich nehmen muss. Die lange Fahrt sollte der 29-jährige Kunde in Thai Nguyens Salon aber keine Sekunde lang bereuen.
Der Friseur aus Richmond im US-Bundesstaat Virginia ist nicht nur Experte, was haarige Angelegenheiten angeht, sondern auch manchmal Kummerkasten.
So vertraute ihm sein neuester Kunde an, dass es in Sachen Liebe einfach nicht klappen will. "Ich war noch nie länger als drei Monate mit einer Frau zusammen", gibt er in Thais Video zu. Anstatt dies aber seinen Verflossenen vorzuwerfen, sucht er die Schuld bei sich. "Ich glaube, das liegt an mir."
Bei diesem Problem kann ihm Friseur Thai zwar nicht helfen, dafür aber mit jenem Malheur auf seinem Kopf. Dort sprießen nämlich viele zottelige Haare, die den 29-Jährigen deutlich älter aussehen lassen. Bevor er wieder ins Dating-Leben einsteigt, soll sich das ändern, so der Mann aus Apex.
Ihn stört beispielsweise seine hohe Stirn, die durch die aktuelle Frisur mit Mittelscheitel besonders betont wird. Da er es allerdings schon einmal vergeblich mit einem seitlichen Scheitel probiert hatte, soll es diesmal eine moderne Vokuhila werden.
Friseur verwandelt grauen Mäuserich in absoluten Frauenschwarm
Dazu riet ihm auch seine Schwester - und die haben ja bekanntlich immer recht. Der Frisur-Wunsch überrascht Experte Thai: "Eine große Stilveränderung für dich, aber es wird gut aussehen", verspricht er seinem Kunden. Zudem soll ihn der Haarschnitt auch "wie 21 aussehen" lassen.
Für seine Transformation nahm der 29-Jährige um die 276 Autokilometer und rund drei Stunden Fahrzeit in Kauf. Seine Schwester, Mutter und Oma waren davon wenig begeistert. "Sie dachten, ich sei verrückt, hierher zum Haareschneiden zu kommen", so der Kunde.
Doch der Aufwand sollte sich auszahlen: Thai Nguyen verpasste ihm in der Sitzung eine Frisur, die den 29-Jährigen zum absoluten Frauenschwarm machen dürfte. Während die Seiten etwas kürzer rasiert wurden, kommen die natürlichen Locken des Kunden dank eines lässigen Mullets perfekt zur Geltung. Glücklich strahlt er nach Thais "Behandlung" in die Kamera.
Im Kommentarbereich des TikTokers überschlagen sich die weiblichen Zuschauer mit Komplimenten: "Er sieht soooooo gut aus!! 💚💚", liest man unter dem Video aus Richmond. "Er sieht aus wie Owen Wilson, aber viel attraktiver 😍."
Eine andere fällt nach dieser heftigen Transformation sogar die Entscheidung, sich zukünftig vor dem Salon zu positionieren, um dort Ausschau nach einem potenziellen Ehemann zu halten.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/nguyensteadycutting