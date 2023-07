Mann fährt mit Motorrad in den Supermarkt hinein: Als er die Polizei sieht, hupt er

Chełm (Polen) - In Polen fuhr ein Mann mit seinem Motorrad in einen Supermarkt hinein und parkte sein Fahrzeug direkt an der Kasse.

In Polen war ein 33-jähriger Mann mit seinem Motorrad in einen Supermarkt hineingefahren. © KMP Chełm

Zu dem ungewöhnlichen Vorfall kam es am vergangenen Freitag in einem Markt in Chełm in der Woiwodschaft Lublin, rund 70 Kilometer südöstlich von Lublin.

Laut Mitteilung der Polizei Chełm fanden die alarmierten Beamten den 33-Jährigen auf seinem Motorrad sitzend, als wäre nichts passiert.

Als der Mann die Polizisten sah, verhielt er sich sogar noch überraschender: Er begann zu hupen.

Die Polizisten zogen sofort den Schlüssel aus dem Zündschloss und hinderten ihn so an weiteren Touren mit seinem Zweirad durch den Laden.

Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann, der im Kreis Chełm wohnt, nüchtern war. Es konnte auch nicht bestätigt werden, dass er unter Drogeneinfluss stand, bestätigte eine Sprecherin der Polizei.

Ein Krankenwagen wurde gerufen und der Motorradfahrer nach einer ersten Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, wo er in die Obhut von medizinischem Personal gegeben wurde.