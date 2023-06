Mann fährt zu schnell und fällt in Ohnmacht, als er erfährt, wie hoch die Strafe ist

Bei einer Verkehrskontrolle in Polen stoppte die Polizei einen Wiederholungstäter (23), der mit seinem Auto mal wieder schneller unterwegs war als erlaubt. (Symbolbild) © 123rf.com/macor

Polizisten hielten den 23-Jährigen bereits am vergangenen Freitagabend auf einer Straße in der Gemeinde Barak in der Woiwodschaft Masowien an.

Zuvor hatte die Messung seiner Geschwindigkeit ergeben, dass der Renault-Fahrer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 55 km/h überschritten hatte, berichtete das polnische Nachrichtenportal Polsat News.

Bei der Überprüfung seiner Daten stellte sich heraus, dass der Fahrer bereits mehrere Geschwindigkeitsüberschreitungen auf dem Kerbholz hatte, die letzte beging er demnach 2022.

Weil es sich bei dem aktuellen Fall nach geltendem polnischem Recht somit um ein Rückfalldelikt handelte, wird die Höhe des Bußgeldes verdoppelt.

Als der Mann jedoch die Höhe der Strafe hörte, wurde er blass und fiel in Ohnmacht.

Die Polizisten boten ihm an, einen Krankenwagen zu rufen. Das lehnte er ab und sagte, dass es ihm gut gehe und in dieser Situation einfach die Emotionen überwogen haben, sagte eine Sprecherin der Polizei Radom.