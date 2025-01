Mann findet 40.000-Dollar-Ring am Strand: Was er dann tut, erstaunt so viele

Saint Augustine (USA) - Nein, über diesen 40.000 US-Dollar-Ring (rund 38.650 Euro) ist er nicht einfach so am Strand gestolpert. Joseph Michael Cook ist nämlich ein hochprofessioneller Metalldetektor-Experte. Trotzdem war der Fachmann natürlich baff, als er das edle Stück im nassen Sand von Saint Augustine (Florida) entdeckte. Doch was er dann tat, sorgt unter TikTok-Usern für Staunen.