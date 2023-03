Mann findet alte Kamera beim Angeln und ahnt nicht, welche unglaubliche Geschichte dahinter steckt

Doch seine Neugier war stärker, und er gab der alten Kamera noch eine Chance. Mit einem Schraubenzieher öffnete er das Gerät, woraufhin viel Wasser herausfloss. Dann steckte Greiner die Speicherkarte der Olympus an seinen Computer und tatsächlich - auf der Kamera befanden sich noch Fotos!

Greiner nahm den Gegenstand aus dem Wasser, entfernte all den Sand und sah, dass es sich um eine alte Olympus-Kamera handelte. "Sie war in einem schlechten Zustand, und ich wollte sie fast schon wegwerfen, weil ich keine Hoffnung hatte, dass irgendwas noch funktionieren würde", erklärte der leidenschaftliche Angler.

Spencer Greiner ging vor einigen Wochen am Animas River im US-Bundesstaat Colorado fischen. Als er seine Angel in den Fluss warf, entdeckte er etwas auf dem Grund des Wassers. "Ich ging den Fluss entlang und sah es aus dem Sand ragen", erzählte der US-Amerikaner gegenüber Fox 31 .

Coral Amayi ist total happy. Sie hat endlich ihre alte Olympus-Kamera wieder. © Screenshot/Facebook/Coral Elise Amayi

Innerhalb von wenigen Stunden meldeten sich verschiedene Personen bei dem Finder, darunter der Bräutigam, der auf den Bildern zu sehen war. "Das bin ich und meine Frau", habe der unbekannte Mann ihm geschrieben. "Ich war schockiert, dass es so schnell ging", erzählte Greiner.

Die Kamera gehörte jedoch einer ganz anderen Person. Im Gespräch kam heraus, dass die Besitzerin Coral Amayi hieß und damals Bilder von der Hochzeit ihrer Freundin geknipst hatte. Im Jahr 2010, also vor 13 Jahren, verlor sie die Olympus beim Wildwasser-Rafting im Animas River in Colorado.

"Ich erinnere mich, dass ich zum Haus meines Freundes zurückkam und unkontrolliert weinte und aufgebracht war", so Amayi. Viele der Bilder hatte sie auf ihren Computer geladen, aber eben nicht alle. "Ich war einfach total verblüfft, als ich das erfuhr", freut sich die US-Amerikanerin.

Greiner will Amayi nun all die Fotos von früher zukommen lassen. Was für ein Fund!