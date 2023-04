Mann findet Zettel auf seiner Mülltonne: Als er die Botschaft liest, rennt er sofort zur Pfütze vor seinem Haus

Ein Zettel auf seiner Mülltonne brachte Dr. McArthur Billing völlig aus dem Konzept. Was schwamm da in einer Pfütze vor seinem Haus?

Von Christian Norm

Molesworth (England) - Ein Zettel auf seiner Mülltonne - augenscheinlich vom Reinigungsdienst hinterlassen - brachte Dr. McArthur Billing völlig aus dem Konzept. Nachdem er die Nachricht gelesen hatte, lief er zusammen mit seinen Kindern los. "Ich kann nicht glauben, was wir in einer Pfütze gefunden haben", schrieb Dr. Billing am 20. März neben das TikTok-Video, in dem er sein kurioses Erlebnis schilderte.

Dr. McArthur Billing wollte sofort wissen, ob in der Pfütze das war, was ihm per Zettel mitgeteilt worden war. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/mac9b4mthefamily In dem Video, das inzwischen mehr als 400.000 Mal angeklickt wurde, ist zunächst der US-Amerikaner zu sehen, der seit 2020 mit seiner Familie im englischen Dörfchen Molesworth lebt. In seiner Hand hält der Auswanderer den Zettel mit der Notiz. Kurz darauf kommen er und seine Kinder an der Pfütze an. Die Kamera schwenkt hinunter - und tatsächlich schwimmen in dem Wasser ein paar Goldfische. "Ich war schockiert (...) völlig schockiert, Goldfische in einer Pfütze zu sehen", sagte Dr. Billing gegenüber The Dodo. "Mein erster Gedanke war: 'Wie ist das möglich?' (...) mein zweiter Gedanke war: 'Wir müssen die Fische retten'".

Während der Biologe und seine Kinder die kleinen Tiere in mit Wasser gefüllte Eimer "umsiedelten", überlegte er fieberhaft, warum die Fische in der Pfütze gelandet waren. Dann hatte Dr. Billing einen Geistesblitz.



TikTok-Video hat mehr als 400.000 Klicks