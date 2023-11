Mann flieht auf Golfplatz und versteckt sich vor der Polizei: Dann wird es eklig!

Wisconsin (USA) - Die Polizei von Glendale im US-Bundesstaat Wisconsin , hat einen Verdächtigen in einem ungewöhnlichen Versteck erwischt.

Ein flüchtiger Mann kam Golfern im Lincoln Park in die Quere. (Symbolbild) © 123RF/somchai999

Wie NBC15 berichtete, nahm die verrückte Story während eines Unfalls auf der Autobahn ihren Anfang.

Ein SUV fuhr am Mittwochvormittag mit überhöhter Geschwindigkeit über die Port Washington Road in Glendale, krachte in ein anderes Auto, durchbrach Absperrungen und prallte schließlich gegen eine Leitplanke.

Vier Personen sprangen aus dem Wagen heraus, zwei von ihnen sprinteten über die Autobahn und machten sich aus dem Staub. Danach geschah etwas Unappetitliches.

Golfer, die im angrenzenden Lincoln Park gerade am Einlochen waren, hörten den Aufprall, sahen, wie einer der Flüchtigen über das Grün rannte und sich in einem Dixie-Klo versteckte.