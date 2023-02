Mann isst zwei Tüten Chips - Polizei nimmt ihn fest

Zwei Tüten Chips wurden einem Mann in den USA zum Verhängnis. (Symbolbild) © 123rf.com/kwangmoo

Joseph Braswell (36) wurde wegen Warendiebstahls angeklagt, nachdem er mit Chips-Resten erwischt worden war. Die zwei Tüten seien weniger als fünf Dollar wert gewesen, berichtet die New York Post.

Und für den Mann ist es so richtig dumm gelaufen! Der kuriose Vorfall ereignete sich am 9. Februar. An dem Tag geriet ein anderer Mann in einem Supermarkt in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee in einen Streit mit einer Verkäuferin. Die Frau habe sich geweigert, ihm Bier zu verkaufen.

Für den unzufriedenen Kunden war das offenbar zu viel! Wütend schnappte er sich eine ganze Auslage, die mit Hunderten Chipstüten beladen war, und trug sie zu seinem geparkten Auto, wie auch auf dem Überwachungsvideo des Geschäftes zu sehen war.

Unterwegs fielen ein paar Snacktüten auf den Boden. Der Dieb scherte sich nicht weiter darum und fuhr mit dem Rest der knusprigen Beute davon.

Braswell, der am Parkplatz vorbeilief, entdeckte die Tüten, hob zwei davon auf und ließ sich die Chips schmecken.

Laut Polizei lag ihr Wert bei 4,98 Dollar, umgerechnet also kaum fünf Euro.