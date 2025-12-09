Mann ist platt, als er sich nach Jahrzehnten mit vollem Haar sieht: "Ganz andere Person"
England - Viele Männer leiden unter ihrer Glatze - nicht so Ty (61) aus England. Er ging vor Kurzem aus einem anderen Grund zum Haarsystem-Experten Rob Wood. In einem viralen TikTok-Video vom Wochenende spricht der Brite über seine Beweggründe, sich ein Toupet anfertigen zu lassen - und kommt am Ende aus dem Staunen kaum mehr heraus.
"Ich frage mich einfach, wie es aussehen würde", erklärt der 61-Jährige in dem Clip, während er im Salon von Wood sitzt. "Ich hatte nie wirklich ein Problem damit, meine Haare zu verlieren (...) Aber es spielt doch ein wenig Neid mit hinein, dass es andere Leute gibt, die die Wahl haben, ob sie es sich abrasieren oder volles Haar wollen", fügt er hinzu.
Rob Wood nickt verständnisvoll, als Ty argumentiert: "Ich habe keine Wahl!" Mit Implantaten oder Ähnlichem wolle er aber nichts zu tun haben.
Das sei für ihn ein zu großer Schritt, so der Engländer. Durch Woods Videos auf TikTok sei er aber auf die Idee gekommen, es einmal auf diese Weise zu versuchen.
Gesagt, getan, macht sich Wood ans Werk, um seinem Kunden den neuen Look zu verpassen.
Virales TikTok-Video zeigt kuriose Verwandlung
Wie immer darf sich der Gast erst im Spiegel betrachten, wenn alles fertig ist. Dafür hat es dieser Moment aber in sich: Ty macht große Augen, als er sich nach all den Jahren mit vollem Haar sieht. Auch der Bart wurde ihm leicht gestutzt.
"Jesus, ich sehe wie eine komplett andere Person aus. Das ist erstaunlich. Ich danke dir so sehr, Rob!", platzt es aus ihm heraus. Genau so habe er nicht reagieren wollen, gibt er zu. Doch das Ergebnis überrascht ihn einfach zu sehr.
Damit ist er bei Weitem nicht der Einzige. Denn in nur drei Tagen hat das kuriose Video bereits 1,2 Millionen Klicks eingeheimst.
Neben dem Briten staunt also auch das TikTok-Publikum darüber, wie sehr das volle Haar ihn optisch verändert.
Dieses Makeover hat sich also wirklich gelohnt.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/novocabelohair