Mann ist zu Tränen gerührt, als er Brief aus 30 Jahre alter Flaschenpost liest

Von Christian Norm

Shinnecock-Reservat (New York) - Ihm war gleich klar, dass er etwas Besonderes in den Händen hielt. Adam Travis (32), der in der Shinnecock-Reservation im US-Bundesstaat New York lebt, fotografierte die Flaschenpost sofort.

Der Brief steckte in dieser grünen Flaschenpost. © Bildmontage: Facebook/Screenshots/Adam Travis Er hatte sie nach dem letzten großen Sturm Anfang Februar an Land zwischen Trümmern gefunden. Was er dann lesen musste, rührte ihn zu Tränen, berichtet aktuell der Daily Star. Mehr als 30 Jahre war der von zwei Schülern verfasste Brief alt, der im Oktober 1992 ins Meer geworfen worden war. Auf dem gut erhaltenen Zettel las er: "Lieber Finder, als Teil eines Geowissenschaftsprojekts der neunten Klasse wurde diese Flasche in der Nähe von Long Island in den Atlantischen Ozean geworfen. Bitte fülle die folgenden Informationen aus und schicke die Flasche an uns zurück (...) Vielen Dank, Shawn und Ben".

Travis ließ sich nicht zweimal um eine Kontaktaufnahme bitten. Er veröffentlichte die Fotos der Flaschenpost direkt auf seiner Facebook-Seite, wo das Interesse schnell wuchs. "30 Minuten später gab es 60 Kommentare und 100 Likes, und den ganzen Tag über klingelte mein Telefon", sagte der 32-Jährige im Gespräch mit der New York Post. Auf diese Weise fand er zwar nicht die ehemaligen Schüler, dafür aber jemand anderen.



Sohn des Lehrers meldet sich mit bewegenden Worten