Mann kauft herrenlosen Koffer: Als Erstes fällt ihm darin eine Geldbörse auf
Großbritannien - Dieser Job bleibt sicher immer spannend: Scott Fensome aus Großbritannien weiß nie, ob er den Jackpot oder eine Niete gezogen hat, wenn er einen weiteren herrenlosen Koffer öffnet. Der Brite hat das Ersteigern der persönlichen Habseligkeiten von Flugreisenden zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Hinzu kommen zahlreiche TikTok-Videos, in denen er die Koffer vor laufender Kamera öffnet. In der vergangenen Woche hat Fensome mal wieder einen viralen Hit gelandet.
Grund dafür dürfte eine Geldbörse sein, die er zu Beginn des Videos in den Händen hält. Auf der Suche nach Bargeld wird er darin jedoch nicht fündig. Dafür sind zahlreiche Karten darin.
Kein Wunder, dass Fensome so an die persönlichen Daten des Koffer-Besitzers kommt. "Oh, sie sind aus Irland", entfährt es ihm. Zudem findet der Koffer-Käufer Fotos der Kinder des männlichen Besitzers.
Was Fensome dabei nicht eine Sekunde in den Sinn kommt, ist, den Iren zu kontaktieren, um ihm seine Sachen wiederzugeben.
Stattdessen wühlt sich der Händler weiter durch den Koffer, in dem er bald darauf eine kuriose Entdeckung macht.
Fensome wundert sich in viralem TikTok-Video: Wie merkwürdig
Mindestens sieben Rasierer zieht der Influencer aus der vorderen Tasche des Koffers. "Wie merkwürdig", wundert er sich - und witzelt: "Vielleicht hatte da jemand einen großen Busch."
Danach flaut es langsam ab: Klamotten, Wanderschuhe, vier Packungen Taschentücher. Den großen Wurf hat Fensome nicht gelandet. Stattdessen kann er sich über mehr als 600.000 Klicks für sein Video freuen.
Dass er sich damit nicht nur Freunde macht, wird in der Kommentarspalte schnell deutlich. "Das ist illegal", regt sich dort jemand auf. Ein anderer behauptet gar, der Koffer gehöre seinem Vater und dieser wolle ihn zurück.
Doch Fensome lässt sich von "Wut-Kommentaren" nicht aus der Ruhe bringen. Im vergangenen Monat gab er gegenüber Unilad an, keine Hemmungen zu haben. Die Leute hätten drei Monate Zeit gehabt, ihr Eigentum abzuholen. Es sei also ihr Pech.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/ecomkings0