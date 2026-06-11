Mann kauft herrenlosen Koffer: Als Erstes fällt ihm darin eine Geldbörse auf

Großbritannien - Dieser Job bleibt sicher immer spannend: Scott Fensome aus Großbritannien weiß nie, ob er den Jackpot oder eine Niete gezogen hat, wenn er einen weiteren herrenlosen Koffer öffnet. Der Brite hat das Ersteigern der persönlichen Habseligkeiten von Flugreisenden zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Hinzu kommen zahlreiche TikTok-Videos, in denen er die Koffer vor laufender Kamera öffnet. In der vergangenen Woche hat Fensome mal wieder einen viralen Hit gelandet.

Ohne Hemmungen: Scott Fensome checkt die Geldbörse des Kofferbesitzers ab. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/ecomkings0

Grund dafür dürfte eine Geldbörse sein, die er zu Beginn des Videos in den Händen hält. Auf der Suche nach Bargeld wird er darin jedoch nicht fündig. Dafür sind zahlreiche Karten darin.

Kein Wunder, dass Fensome so an die persönlichen Daten des Koffer-Besitzers kommt. "Oh, sie sind aus Irland", entfährt es ihm. Zudem findet der Koffer-Käufer Fotos der Kinder des männlichen Besitzers.

Was Fensome dabei nicht eine Sekunde in den Sinn kommt, ist, den Iren zu kontaktieren, um ihm seine Sachen wiederzugeben.

Stattdessen wühlt sich der Händler weiter durch den Koffer, in dem er bald darauf eine kuriose Entdeckung macht.