Mann kauft herrenlosen Koffer: Ganz am Ende findet er zwei "verdächtige Tüten"
Großbritannien - Er ist ein "Serien-Koffer-Käufer": Scott Fensome aus Großbritannien hat für sich gleich zwei Einkommens-Nischen entdeckt. Zum einen ersteigert er am Flughafen reihenweise herrenlose Gepäckstücke. Zum anderen filmt er sich mittlerweile regelmäßig dabei, wenn er eines seiner "Fundstücke" öffnet. Damit sichert er sich in gewisser Weise ab. Sollte mal nur Schrott im Koffer sein, kann er vielleicht noch mit den Klicks fürs Video was reißen. Anfang Juni köderte er sein Publikum mit zwei "verdächtigen Tüten".
"Es ist ein bisschen seltsam", kommentiert der findige Geschäftsmann die Papiertüten, als er sie leert. Doch in seinem TikTok-Clip ist zunächst unscharf gestellt, was da herausfällt.
Und so widmet sich Fensome nach einem Schnitt zunächst dem Öffnen des Koffers. Seiner Einschätzung nach hat ihn eine "arme Familie" versehentlich am Flughafen verloren.
Nun sei es legal, dass er alles behält, das er darin findet, erklärt der Brite. Dann legt er los. Das recht leicht wirkende Gepäckstück ist nicht gerade vollgestopft.
Fensome findet Männerkleidung, aber auch einen BH. Offensichtlich hat ein Pärchen sein Reisegepäck gemeinsam darin verstaut. Es geht unspektakulär mit Zahnpasta und weiterem Kleinkram weiter, bis die zwei Papiertüten übrig sind.
Fensome schüttet beide aus – und ist nicht begeistert: Teebeutel und Zuckerpäckchen. Seine Schlussfolgerung fällt entsprechend simpel aus.
TikTok-Video zeigt die Untersuchung des Koffers
"Sie haben das alles aus dem Hotelzimmer gestohlen", sagt der Händler. Ob man das bei Gratis-Artikeln, die zum Verbrauchen gedacht sind, so sagen kann, sei einmal dahingestellt.
Vermutlich ist es eher ein bisschen Frust, den Fensome herauslässt. Denn kaum etwas von dem, was im Koffer war, wird er zu Geld machen können.
In diesem Business ist das sein täglich Brot. "Nieten" zieht der Händler eben auch immer mal wieder.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/ecomkings0