Mann kauft herrenlosen Koffer: Ganz am Ende findet er zwei "verdächtige Tüten"

Großbritannien - Er ist ein "Serien-Koffer-Käufer": Scott Fensome aus Großbritannien hat für sich gleich zwei Einkommens-Nischen entdeckt. Zum einen ersteigert er am Flughafen reihenweise herrenlose Gepäckstücke. Zum anderen filmt er sich mittlerweile regelmäßig dabei, wenn er eines seiner "Fundstücke" öffnet. Damit sichert er sich in gewisser Weise ab. Sollte mal nur Schrott im Koffer sein, kann er vielleicht noch mit den Klicks fürs Video was reißen. Anfang Juni köderte er sein Publikum mit zwei "verdächtigen Tüten".

Scott Fensome wirft einen Blick in eine der beiden "verdächtigen Tüten". © TikTok/Screenshot/ecomkings0

"Es ist ein bisschen seltsam", kommentiert der findige Geschäftsmann die Papiertüten, als er sie leert. Doch in seinem TikTok-Clip ist zunächst unscharf gestellt, was da herausfällt.

Und so widmet sich Fensome nach einem Schnitt zunächst dem Öffnen des Koffers. Seiner Einschätzung nach hat ihn eine "arme Familie" versehentlich am Flughafen verloren.

Nun sei es legal, dass er alles behält, das er darin findet, erklärt der Brite. Dann legt er los. Das recht leicht wirkende Gepäckstück ist nicht gerade vollgestopft.

Fensome findet Männerkleidung, aber auch einen BH. Offensichtlich hat ein Pärchen sein Reisegepäck gemeinsam darin verstaut. Es geht unspektakulär mit Zahnpasta und weiterem Kleinkram weiter, bis die zwei Papiertüten übrig sind.

Fensome schüttet beide aus – und ist nicht begeistert: Teebeutel und Zuckerpäckchen. Seine Schlussfolgerung fällt entsprechend simpel aus.