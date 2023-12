Mann klagt über heftige Kopfschmerzen: Was Ärzte dann in seiner Nase finden, macht sie sprachlos

Dong Hoi (Vietnam) - Fünf Monate litt ein Mann aus Vietnam unter starken Kopfschmerzen. Am vergangenen Samstag wagte er den Schritt ins Krankenhaus, nur um festzustellen, dass sich ein Fremdkörper in seiner Nase steckte, der sich bis in sein Gehirn gebohrt hatte!

Fünf Monate lang klagte ein Mann aus Vietnam über Schmerzen. Im Krankenhaus wurden die Übeltäter in seiner Nase entdeckt. © Screenshot: Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới - Homepage

Wo andere schon ein winziger Popel in der Nase an den Rand der Verzweiflung bringt, bemerkte ein 35-Jähriger gut fünf Monate lang nicht, dass Essstäbchen in seinem Riechorgan steckten.

Die Schmerzen, welche die Fremdkörper verursachten, bekam der Mann jedoch deutlich mit. Nach fünf Monaten, in denen er unter Kopfschmerzen, Sehschwierigkeiten und Flüssigkeitsverlust aus Nase und Rachen litt, brachte seine Familie ihn in ein Bezirkskrankenhaus, wo eine Gehirnblutung diagnostiziert wurde.

Aufgrund der ernstzunehmenden Diagnose wurde er in das Cuba Friendship Krankenhaus in Dong Hoi verlegt. Die Klinik selbst, aber auch internationale Newsportale und Zeitungen wie die New York Post berichteten über den kuriosen Fall.

Laut der Klinik konnten ein CT-Scan des Gehirns und eine 3D-Darstellung die Stäbchen-Segmente schnell ausfindig machen.

Der 35-Jährige erinnerte sich zunächst nicht daran, wie diese in seine Nase gekommen waren. Laut dem Cuba Friendship Krankenhaus habe er Familienangehörigen zufolge bereits unter einer "juckenden Nase" gelitten, woraufhin er mit einer Pinzette zwei Stäbchenstücke in einer Länge von acht und zwölf Zentimetern selbst entfernen konnte.