Mann lässt sich Haarsystem verpassen: Als bester Freund Ergebnis sieht, lacht er laut auf
England - "Es war ein bisschen, als würde man einem Unfall in Zeitlupe zuschauen." Mit diesen Worten beschrieb Stuart (51) aus Großbritannien kürzlich seinen Haarausfall, der bei ihm in seinen Dreißigern begonnen und sich in den Vierzigern verstärkt hatte. Dem wollte der 51-Jährige einen Riegel vorschieben, als er sich beim Haarsystem-Experten Rob Wood einfand. Dieser sorgt mit seinem Unternehmen "Novo Cabelo Hair" in England wieder für volles Haar, bei denen, die sonst kaum noch welches hätten.
In einem TikTok-Clip ist die "Verwandlung" des Kunden zu sehen - und die Reaktionen seiner Liebsten, die es ganz schön in sich haben. Zunächst aber erklärt Stuart seine Lage. Schnell wird klar: Dieser Mann zählt sich definitiv nicht zum alten Eisen.
Über sein Spiegelbild sagt er in dem Video: "Du siehst jemanden, den du gar nicht mehr erkennst. Und, in mir selbst, da fühle ich mich immer noch, wie ein Typ der 24 oder 25 ist."
"Weißt du, ich stecke voller Leben. Ich fühle mich immer noch richtig, richtig jung. Also will ich das auch sehen", erklärt der Brite dem Haar-Experten. Wood nickt verständnisvoll.
Dann macht sich der Fachmann ans Werk.
TikTok-Video geht viral
Als Stuart das Endergebnis sehen darf, fällt ihm die Kinnlade herunter. Er kann nicht fassen, wie gut das Ergebnis ist. "Es ist exakt das, was ich wollte, wirklich exakt das!", freut sich der Gast.
Nachdem er sich gefasst hat, ruft Stuart seinen besten Freund an, um ihm das Ergebnis per Videocall zu zeigen. Der Brillenträger lacht sofort laut los, allerdings nicht aus böser Absicht, sondern vor Begeisterung. "Das ist verdammt nochmal brillant", sagt er schließlich.
Auch Stuarts Bruder muss erst einmal lachen, tendiert dann aber in dieselbe Richtung wie der beste Freund. "Das ist großartig", lobt er das Ergebnis.
Stuart und Rob Wood haben ihr gemeinsames Ziel also erreicht. Netter Nebeneffekt: In den ersten zwei Tagen seit der Veröffentlichung hat das Video auf TikTok bereits rund 100.000 Klicks eingeheimst.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/novocabelohair