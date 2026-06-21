21.06.2026 19:08 Mann lässt sich Haarsystem verpassen: Als bester Freund Ergebnis sieht, lacht er laut auf

"Es war ein bisschen, als würde man einem Unfall in Zeitlupe zuschauen." Mit diesen Worten beschrieb Stuart aus Großbritannien kürzlich seinen Haarausfall.

Von Christian Norm

England - "Es war ein bisschen, als würde man einem Unfall in Zeitlupe zuschauen." Mit diesen Worten beschrieb Stuart (51) aus Großbritannien kürzlich seinen Haarausfall, der bei ihm in seinen Dreißigern begonnen und sich in den Vierzigern verstärkt hatte. Dem wollte der 51-Jährige einen Riegel vorschieben, als er sich beim Haarsystem-Experten Rob Wood einfand. Dieser sorgt mit seinem Unternehmen "Novo Cabelo Hair" in England wieder für volles Haar, bei denen, die sonst kaum noch welches hätten.

Stuart (51) fühlte sich schon lange unwohl mit seiner Halbglatze, als er bei Rob Wood erschien. © TikTok/Screenshot/novocabelohair In einem TikTok-Clip ist die "Verwandlung" des Kunden zu sehen - und die Reaktionen seiner Liebsten, die es ganz schön in sich haben. Zunächst aber erklärt Stuart seine Lage. Schnell wird klar: Dieser Mann zählt sich definitiv nicht zum alten Eisen. Über sein Spiegelbild sagt er in dem Video: "Du siehst jemanden, den du gar nicht mehr erkennst. Und, in mir selbst, da fühle ich mich immer noch, wie ein Typ der 24 oder 25 ist." "Weißt du, ich stecke voller Leben. Ich fühle mich immer noch richtig, richtig jung. Also will ich das auch sehen", erklärt der Brite dem Haar-Experten. Wood nickt verständnisvoll. Kurioses Krebs überlebende Vierfach-Mama wird Opfer häuslicher Gewalt: OP sorgt für schockierende Bilder Dann macht sich der Fachmann ans Werk.

TikTok-Video geht viral

Stuart (51) war wie erschlagen, als er sich mit dem vollen Haar sah - im positiven Sinne! © TikTok/Screenshot/novocabelohair