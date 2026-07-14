Restaurant-Mitarbeiter geht im Netz viral, doch selbst ein Millionenvertrag würde ihn nicht weglocken

USA - Mitten während der Arbeit wurde Riley mit einem Rap-Song zum Star. Winkt dem Restaurant-Mitarbeiter nun eine Karriere als Sänger?

Mit einem selbst geschriebenen "Waffle House"-Song landete Riley einen Internet-Hit. © X/KariDaniels

Den ganzen Tag lang in der Küche zu stehen, kann ziemlich anstrengend sein. Riley, der bei der US-amerikanischen Restaurant-Kette "Waffle House" angestellt ist, trällerte daher spontan ein Lied und ließ sich dabei filmen.

Auf Social Media ging der einminütige Clip in kurzer Zeit viral und machte den jungen Koch zum Internet-Star. Zahlreiche Fans des Fast-Food-Anbieters, der vor allem Waffeln mit verschiedenen Füllungen und Beilagen vertreibt, plädierten für eine Werbekampagne unter Einsatz von Rileys Song.

Wie der Angestellte im Gespräch mit TMZ berichtete, hat er inzwischen ganze acht Tracks geschrieben - dennoch wolle er auch künftig auf dem Boden der Tatsachen bleiben.

Eine Musikkarriere sei zwar sein großer Traum, dennoch sei "Waffle House" für ihn weit mehr als nur ein Arbeitgeber.

"Mein Team fühlt sich wie eine Familie für mich an. Ich habe gesehen, wie Kellner und Köche ihren Kindern das Studium finanziert und hohe Arztrechnungen beglichen haben", so Riley. Erfahrungen, die seine Verbundenheit mit dem Unternehmen nachhaltig geprägt hätten.