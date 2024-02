Mann lässt sich Schriftzug tätowieren: Als Freunde das Wort sehen, kommt die Wahrheit ans Licht

USA - Was hat sich dieser Tätowierer nur dabei gedacht? Ein TikToker klagt, kurz nachdem ihm etwas auf seine Rippen gestochen wurde, über ein falsches Motiv - was er allerdings leider erst später herausfand.

Jordan wollte sich den Schriftzug "Keine Reue" tätowieren lassen. Stattdessen steht dort an seinen Rippen nun ein ganz anderes Wort. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/jordycrayy

Der TikToker Jordan alias "jordycrayy" wollte seinen Körper mit einem bekannten Sprichwort zu verschönern. Die Worte "No regrets" (zu Deutsch: "Keine Reue") sollten in arabischen Schriftzeichen fortan für immer seine Rippen an der rechten Seite zieren.

Blöd nur, dass die Person, welche die Tätowiermaschine führte, ihm entweder einen Streich spielen wollte oder aber es einfach nicht besser wusste. Denn was am Ende auf Jordans Haut prangte, würde der bekannte TikToker tatsächlich bereuen.

Heraus kam die Misere, als Jordan mit einem Freund in einem Club feiern ging, der eine arabischsprachige Person datete.

Diese erklärte dem US-Amerikaner, dass dort statt "No regrets" der Name "Stephanie" stand.