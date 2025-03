Mann mit lebendiger Schildkröte in der Hose an Flughafen gestoppt

Diese Schildkröte fanden Sicherheitsbeamte eines US-Flughafens in der Hose eines Mannes. © TSA photo

Das lebendige Reptil hatte der Mann in ein blaues Handtuch eingewickelt und anschließend in die Leistenregion gestopft, wie die US-Behörde Transportation Security Administration (TSA) am Dienstag mitteilte.

Am Newark Liberty International Airport im US-Bundesstaat New Jersey schlug daraufhin der Körperscanner Alarm. Ein Mitarbeiter des Sicherheitspersonals ging anschließend auf Tuchfühlung und stellte eine ungewöhnliche Wölbung fest.

Auf die Frage, ob er etwas in seiner Hose versteckt habe, reagierte der Mann, indem er sich in sein Beinkleid griff und die Schildkröte herausholte.

Bei dem Tier, das für ein Schildkröten-Leben unnatürlich viel Zeit in der Nähe eines menschlichen Genitals verbringen musste, handelte es sich um eine rund 13 Zentimeter lange Rotwangen-Schmuckschildkröte.

Von diesem Fund zeigte sich auch der TSA-Sicherheitsdirektor Thomas Carter überrascht: "Wir haben gesehen, wie Reisende versucht haben, Messer und andere Waffen an ihrer Person, in ihren Schuhen und in ihrem Gepäck zu verstecken, aber ich glaube, dass dies das erste Mal ist, dass wir jemandem begegnet sind, der ein lebendes Tier in der Vorderseite seiner Hose versteckt hat."