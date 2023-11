Mann nach erstem Date "verdammt traumatisiert": Frau kommt nicht alleine zum Treffen

Zakirs Gesichtsausdruck sprach Bände. Dieses Date war zum Vergessen! © Screenshot/TikTok/zockr

Mehr als 20 Millionen Klicks heimste Zakir bislang für sein Mitteilungsbedürfnis ein. Allerdings auch zu Recht, denn was dem jungen Mann bei einem ersten Date passierte, wünscht man seinem ärgsten Feind nicht.

In seinem Video erzählte Zakir, dass er "verdammt traumatisiert" sei. Aber warum? Er verabredete sich mit einer Frau namens "Priyanka". Beide hatten sich zuvor auf der Dating-Plattform Bumble kennengelernt.

Das Paar schrieb sich anfangs Nachrichten und tauschte sich über seine Wurzeln aus. Dabei stellten die beiden fest, dass ihre Familien aus Teilen Indiens stammen – wenigstens eine Gemeinsamkeit zum perfekten Match.

Was lag also näher, als sich in einem indischen Restaurant zu treffen? Zakir zeigte sich begeistert: "Ich sehe sie also und sie sieht toll aus. Ich umarme sie", sagte er. Danach habe Priyanka in Richtung ihres Tisches gezeigt.