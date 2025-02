Mann packt Gaskocher im Zug aus, dann nimmt das Unglück seinen Lauf

Der 76-Jährige war am Sonntag mit dem Zug von Hamburg nach Kiel unterwegs. Dabei löste er gegen 15.30 Uhr einen Brand aus, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Das Feuer zerstörte den Koffer und richtete zudem Schaden am Zug in unbekannter Höhe an. Der 76-Jährige zog sich Brandverletzungen zu. Als der Zug im Bahnhof Neumünster ankam, empfingen ihn Bundespolizisten auf dem Bahnsteig. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Senior in eine Klinik.

Die Bundespolizei ermittelt gegen den Mann wegen Sachbeschädigung und fahrlässiger Brandstiftung.