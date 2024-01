Mann parkt drei Tage am Flughafen, dann folgt der Schock seines Lebens

Frankfurt am Main - Von solch einem Schock muss man sich erst einmal erholen! Das weiß nun auch ein Mann, der kürzlich seinen Wagen am Flughafen in Frankfurt am Main abstellte - und dort eine saftige Parkrechnung präsentiert bekam. Immerhin: Das Video von dem schockierenden Erlebnis wurde binnen kürzester Zeit zum viralen TikTok-Hit.