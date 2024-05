Mann versucht cool zu bleiben, als er sich mit Toupet sieht: Doch dann passiert es

Dort klagte der 58-Jährige sein Leid. Er versuche sein Haar noch immer so zurechtzumachen, dass es etwas voller wirkt, fühle sich dennoch oft von vielen angestarrt, so Sean.

Sean (58) will es erst verbergen, zeigt dann doch seine Freudentränen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/novocabelohair

Der Fachmann rasiert Sean das dünne Haar ab, lässt aber die Seiten stehen. Dann trägt er das Haarteil vorsichtig auf. Im Anschluss werden die verblieben echten Haare und das Toupet perfekt miteinander verwoben.

Sean darf das Ergebnis erst sehen, wenn Wood fertig ist. Als es so weit ist, bleibt er zunächst cool. "Wow, das ist großartig. Ich liebe es", freut sich der frischgebackene Toupet-Träger - und lächelt.

Doch dann passiert es: Plötzlich fällt von Sean eine jahrelange Last ab, was sich auch in seinem Gesicht bemerkbar macht. Zunächst versucht er noch, sich hinter seinen Händen zu verstecken. Doch dann offenbart er es: Tränen stehen ihm in den Augen.

So habe er zuletzt vor zwanzig Jahren ausgesehen, erklärt Sean. Wood pflichtet ihm bei: "Da sind gerade viele Emotionen im Spiel." Sein Kunde kann an der Stelle nur noch nicken. Mehr Worte findet da manch ein TikToker. In Hunderten Kommentaren zeigt sich das Publikum begeistert, verteilt zudem Zehntausende Likes.

Fazit: Dieses Makeover hat sich mal wieder für alle Seiten gelohnt!