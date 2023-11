Mann will beste Hochzeitsrede aller Zeiten halten: Jetzt lachen sich Millionen schlapp

Winnipeg (Kanada) - Um die beste Hochzeitsrede aller Zeiten zu halten, drehte Chris Thompson aus Winnipeg, Kanada, einige gängige Regeln um 180 Grad. Das Ergebnis waren nicht nur lachende Hochzeitsgäste, sondern auch ein ebenso amüsiertes TikTok-Publikum. Mehr als 21 Millionen Mal wurde ein Ausschnitt der Rede bereits auf TikTok angeklickt. Was ist daran so besonders?

Thompson, der in jungen Jahren sein eigenes Unternehmen gegründet hat, ist heute bereits im Ruhestand. So kann er sich seinen Leidenschaften widmen: Filmproduktionen, Familientreffen, Reisen und Comedy-Videos.

Chris Thompson hat mit seiner Rede gerade erst angefangen, da lachen sich Matt und Kelsey bereits schlapp. © TikTok/Screenshot/uncle_chrisser

Thompsons Trick: Er spielte mit den gängigen Klischees von Hochzeitsreden und verdrehte sie. Schon den Einstieg wandelte er auf seine Weise ab: Ich habe auch versucht, mich über den klassischen Hochzeitsredner lustig zu machen, der versucht, die Rede über sich zu halten", so der Spaßvogel.

Und so leitete er seine Rede mit einer Aneinanderreihung von Lügen ein: "Mein Name ist Chris Thompson, ich bin Single, ich bin Kinderchirurg im Kinderkrankenhaus hier in Winnipeg und in meiner Freizeit arbeite ich ehrenamtlich in einem Tierheim."

Da viele bereits wussten, dass Thompson nur Blödsinn erzählt hatte, schob er hinterher: "Wer mich kennt, der sollte über all das bitte den Mund halten." Dann legte er in Richtung Bräutigam nach: "Sie sagen, dass man seine Helden niemals treffen sollte. Matt hat mich im April 2006 kennengelernt" - erneut großes Gelächter.

"Ich versuche, zu Beginn einer Rede selbstironisch zu sein. Denn wenn ich mich über mich selbst lustig mache, kann ich mich auch über das Zielobjekt lustig machen, ohne dass es gemein ist", erklärte Thompson gegenüber Newsweek.



Man solle seine Rede allerdings mit vielen Komplimenten ausbalancieren. Abschließender Rat des Redeschwingers: "Verwendet nicht zu viele Insider-Witze, vergesst nicht, euren Drink zu nehmen, wenn ihr anstoßt, und schließt immer mit etwas Herzerwärmendem ab. Und versucht, Witze zu vermeiden, die ihr von Google habt!"