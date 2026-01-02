Mann will endlich wieder volles Haar: Beim Ergebnis traut er seinen Augen nicht

England - Für ihn fängt das Jahr richtig gut an - nach Jahrzehnten des stillen Leidens. Nick (57) war in diesem Jahr der erste Kunde des Haarsystem-Experten Rob Wood. Der Chef der in England ansässigen Firma "Novo Cabelo Hair" empfing seinen Gast in bester Neujahrsstimmung. Nick war gekommen, um statt seiner Glatze endlich wieder volles Haar auf dem Kopf zu haben. Als Wood ihm das Ergebnis präsentierte, traute er seinen Augen nicht.

Nick (57) ist schon seit seinen 30er Jahren ein Halbglatzenträger. © TikTok/Screenshot/novocabelohair

In dem entsprechenden Clip auf TikTok herrscht von Anfang an gute Stimmung. "Nick, du bist der Erste in 2026 (...) Frohes Neues!", begrüßt Wood den 57-Jährigen. Gut gelaunt wünscht ihm sein Gast dasselbe.

Dann geht es aber ans Eingemachte. Nick packt aus, dass es in den vergangenen Jahren nicht leicht für ihn war, mit dem Haarverlust. Er habe schließlich lieber zum Rasierer gegriffen und den Rest gleich mit abrasiert, so der Brite.

"Das läuft schon so, seit ich 30 bin", erklärt er. Zurzeit sei es für ihn ein "großer Schock" die Haare zumindest an den Seiten wieder wachsen zu lassen, um sie mit dem Toupet angleichen lassen zu können.

Jetzt sei er vor allem neugierig auf das Ergebnis. "Ich will wissen, wie gut es am Ende aussieht", so Nick. Wood macht sich daraufhin ans Werk.