Junge verliert Kuscheltier im Urlaub: Was das Hotel damit macht, kommt völlig unerwartet

Quintana Roo (Mexiko) - Als eine Familie von ihrem Urlaub in Mexiko nach Hause kam, war der Schock groß: Das Lieblingskuscheltier von einem der Jungen war verschwunden. Was sie nicht ahnten: Der Stoff-Affe war den Hotelmitarbeitern in die Hände gefallen und durfte die Verlängerung seines Aufenthalts in allen Zügen genießen ...

Der Affe eines Kindes aus den USA ging im Mexiko-Urlaub verloren. Die Hotel-Mitarbeiter fanden ihn und bereiteten ihm eine schöne Zeit. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/travelwisefamily

Auf Instagram, wo Alyssa Murdock Tipps für das Reisen mit Kindern teilt, erinnert sich die Mutter an den schrecklichen Moment, als ihr Kind sein Kuscheltier nicht mehr finden konnte. "Nach unserer Rückkehr nach Chicago stellten wir fest, dass wir den Stoffaffen unseres Sohnes vergessen hatten."

"Aber wir hätten nie erwartet, was dann passierte", fügt sie hinzu. Das Resort im mexikanischen Quintana Roo hatte den Kuschel-Affen schließlich gefunden - und ihm die beste Zeit bereitet, ehe es wieder zu seiner Familie ging.

In Alyssas Zusammenschnitt sieht man, wie die Hotelmitarbeiter das Spielzeug an verschiedene Spots des 5-Sterne-Resorts platziert und von ihm Fotos geschossen hatten. Ganz so, als hätte der Affe seinen Urlaub kurzerhand verlängert.

Man sieht das Kuscheltier auf einer Sonnenliege, an der Bar Cocktails schlürfen oder im Pool auf einer Luftmatratze. "Sie haben ihn nicht nur gefunden – sie haben ihn wie einen VIP-Gast behandelt", findet Mutter Alyssa. "Wir waren überglücklich, als wir erfuhren, dass unser kleiner Freund entdeckt worden war und den Luxus des Grand Velas genoss."

In ihrem Instagrambeitrag bedankt sich die US-Amerikanerin bei den Mitarbeitern, die den Liebling ihres Sohnes "so gut behandelt" haben. "Wer mit Kindern reist, weiß, wie schlimm es ist, ein Kuscheltier zu verlieren… und sie haben sich so liebevoll darum gekümmert."