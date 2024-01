Mann will Wasserfall in Urlaubsparadies bestaunen: Als er sich dort umsieht, trifft ihn der Schlag

Wütend schnappte sich der Blogger seine Kamera, filmte den Missstand. "Ich habe nicht damit gerechnet, dass hier so viel Müll herumliegt", ärgert er sich in dem kuriosen Clip, der Mitte Januar auf TikTok viral ging.

Am Pengempu Wasserfall lag alles voller Müll. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/dalephilipvlogs

Er habe vor seiner Ankunft überlegt, im Wasser baden zu gehen.

Aber "es wird einfach nicht sauber sein, vor allem bei all dem Müll und allem. Es ist wahrscheinlich überhaupt nicht sicher, in diesem Wasser zu schwimmen", so der Reisende. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mich krank machen würde", ärgert er sich weiter.

Über andere Touristen will sich Philip in seinem Video, das fast eine Million Mal angeklickt wurde, derweil nicht auslassen. Er wisse schließlich nicht, ob der Müll von ihnen stamme oder von woanders dort angespült worden sei.

Unterdessen bestätigte Professor Joseph Cheer von der "Western Sydney University" im Gespräch mit Yahoo News, dass Bali ein Müllproblem hat. Er erklärte, dass die Müllprobleme leider "typisch für den Tourismus auf Inseln" seien.

Und so entpuppt sich manch ein Urlaubsparadies, das auf Instagram und Co. in den schönsten Farben erstrahlt, traurigerweise in manchen Fällen als Müllhalde.