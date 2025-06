Frau entdeckt altes Gemälde in Secondhand-Laden: Was auf die Rückseite gekritzelt wurde, verblüfft sie

Foley (USA) - Eine Frau aus den USA, die für ihr Leben gern in Secondhand-Läden stöbert, stieß bei einem Bummel zufällig auf ein altes Gemälde. Eine Botschaft auf der Rückseite des eher unscheinbaren Bildes sollte anschließend etwas ganz Besonderes ins Rollen bringen.

Dieses Gemälde fand eine Frau aus Alabama in einem Secondhand-Laden. Auf der Rückseite befand sich eine handgeschriebene Notiz. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ our.colonial.on.t

Alexis Hadley aus Bay Minette im US-Bundesstaat Alabama hatte sich vor ein paar Jahren ein Haus gekauft und verbringt noch immer viel Zeit damit, ihr neues Zuhause zu renovieren und einzurichten.

Für letzteres besucht sie am liebsten Gebrauchtwarenläden, um für ihr Haus besondere Schmuckstücke, die eine Geschichte haben, zu suchen.

Als Alexis zuletzt in einem Secondhand-Laden in ihrer Kleinstadt ein Bild von einem Soldaten auf einem Pferd fand, ahnte sie jedoch noch nicht, wohin sie das Gemälde führen sollte. Zumal das Gemälde sie gerade einmal 2 Dollar (etwa 1,70 Euro) gekostet hatte ...

Denn auf der Rückseite des Bildes war vor langer Zeit mit Hand eine Nachricht geschrieben worden: "Für Lewis Willis Bradford Tate, in Liebe. Es gibt keine größere Ehre und keine tiefere Befriedigung, als dieser großartigen Nation als Offizier zu dienen. Es liegt in deinen Genen, und ich hoffe aufrichtig, dass du diese Chance wahrnimmst. In Liebe, für immer, Poppy."

Alexis war sofort Feuer und Flamme und wollte mehr über die Bedeutung der Botschaft herausfinden. Im Internet hatte sie schnell Erfolg: "Der Name war einzigartig, also suchte ich bei Google und fand jemanden mit demselben Namen, einen Autor aus meiner Gegend", erzählt sie gegenüber Newsweek. Als sie auf Instagram dann auf sein Profil stieß, schrieb sie den Fremden kurzerhand an.