Mann wird dank neuem Toupet mit Komplimenten überschüttet: 20 Jahre jünger!

Adam Gibson kann sogar schon lächeln, bevor er sein neues Toupet hat.

Dem Makeover ging eine jahrelange Leidenszeit voraus. Im Video (siehe unten) spricht Adam Gibson offen mit Haarspezialist Rob über seine Probleme mit der zunehmenden Glatze.

Acht bis zehn Jahre habe er überlegt, seinem Haarausfall etwas entgegenzusetzen, so Gibson im Clip. Er sei jedoch immer wieder von der Frage abgeschreckt worden, was sein Umfeld von einem Toupet halten würde.

Freimütig gibt der Brite zu, dass er nicht zu den Menschen gehört, denen es egal ist, was andere über sie denken. Inzwischen habe er aber so viel Support in seinem Umfeld, dass er es nun endlich wagen wolle.

Der aktive Kampfsportlehrer kündigt im Video noch an, mit dem Toupet offen umgehen und andere ermutigen zu wollen. Dann macht sich Rob ans Werk.