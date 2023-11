Mann wird oft bedroht, weil seine Frau wie ein Kind aussieht: Doch wie alt ist sie wirklich?

Exeter (England) - Als er sie kennenlernte, war auch ihm etwas mulmig. Inzwischen sind Lyndsey Ashton und ihr Mann Jonathan (27) bereits seit sechs Jahren zusammen, haben sogar zwei gesunde Söhne. Das Problem: Auch heute sieht Lyndsey nicht nur wie ein zwölfjähriges Mädchen aus, sondern hat auch eine Stimme, die noch immer sehr kindlich klingt. In Wahrheit ist die Britin aus Exeter jedoch schon lange volljährig. Wie kann das sein?

Trotzdem lässt es sich die Engländerin nicht nehmen, auf Instagram teils intime Einblicke in ihr Familienleben zu geben.

Menschen, die das Alter der zweifachen Mutter kennen, feinden das Paar übrigens auch an. "Bei unserer Beziehung gehen die Leute davon aus, dass Jon mich als Kind sieht und dass wir nicht so glücklich sein können, wie wir sind", sagte die 22-Jährige.

Doch Außenstehenden geht es heute noch so wie Jon vor sechs Jahren. Aus diesem Grund traut sich der 27-Jährige kaum noch aus dem Haus. Denn viele glauben, er sei mit einem Kind zusammen - Anfeindungen und Beschimpfungen inklusive.

In Wahrheit ist Lyndsey Ashton 22 Jahre alt. Darauf wäre ihr heutiger Mann beim ersten Kennenlernen allerdings auch nicht gekommen. "Ich dachte ehrlich, sie wäre 12 oder 13", gab Jon bei Love Don't Judge zu. Ihre Mutter habe ihm dann auf die Sprünge geholfen.

Als Kind erkrankte Lyndsey an Krebs. Die Behandlung hat bis heute Spuren hinterlassen. Ihre Pubertät begann nach der erfolgreichen Behandlung verspätet, wie sie und ihr Mann vergangene Woche im Podcast " Love Don't Judge " verrieten.

Doch nicht nur mit Hatern muss sich die Familie herumschlagen, sondern auch mit anderen Problemen. Vor ihrer ersten Schwangerschaft habe sie sich einiges anhören müssen, erzählte die 1,47 Meter kleine Lyndsey.

"Hebammen sagten mir, dass es für mich schrecklich sein würde (...) Sie sagten, ich würde wahrscheinlich ständig krank sein und Schmerzen haben, weil ich so klein bin", so die Mutter. Doch am Ende sei nicht einmal ein Kaiserschnitt bei der ersten Geburt nötig gewesen, sagte Lyndsey.

Damit ist klar: Diese Familie beißt sich durch und geht ihren eigenen Weg.