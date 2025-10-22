Mann zum elften Mal ohne Führerschein am Steuer erwischt: Polizei greift hart durch

Pottenstein - Polizisten halten einen Autofahrer in Oberfranken an und stellen fest, dass es sich um einen alten Bekannten handelt. Sie greifen zu einer ungewöhnlichen Maßnahme.

Zum elften Mal war der 33-Jährige ohne Führerschein am Steuer erwischt worden. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Weil er zum elften Mal ohne Führerschein im Auto unterwegs war, kassierten die Beamten seinen Wagen ein.

Das Auto des 33-Jährigen sei nach der Kontrolle in Pottenstein (Landkreis Bayreuth) sichergestellt worden, teilte die Polizei mit.

Ob der Wagen dauerhaft eingezogen wird, werde die Staatsanwaltschaft entscheiden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Beamten hatten den 33-Jährigen demnach am Dienstagabend angehalten – und keinen Führerschein zu sehen bekommen.