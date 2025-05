Massenprügelei unter 300 Teenagern: Mehrere Festnahmen!

In einem Einkaufzentrum in der US-Stadt Edison (Bundesstaat New Jersey) kam es am Wochenende unter Hunderten Jugendlichen zu einer Eskalation!

Von Elias Kroll

Edison (USA) - In einem Einkaufzentrum im US-Bundesstaat New Jersey kam es am Wochenende unter Hunderten Jugendlichen zu einer Eskalation! Laut Polizei sollen sich mehr als 300 Teenager in der Mall befunden haben, als es zu einer Massenschlägerei kam. Mehrere Jugendliche wurden festgenommen.

Die Menlo Park Mall in Edison (New Jersey). © IMAGO / Dreamstime Der Zwischenfall spielte sich am Samstagabend gegen 20 Uhr (Ortszeit) in der Menlo Park Mall in der Stadt Edison, zwischen den Metropolen New York City und Philadelphia gelegen, ab.

Der Bürgermeister der Stadt, Sam Joshi, bestätigte den Vorfall auf seinem eigenen Instagram-Profil. Das Edison Police Department (EPD) sei darüber informiert worden, "dass sich über 300 Jugendliche im Einkaufszentrum Menlo Park versammelt hatten und es zu einer Schlägerei kam." Waffen sollen nicht zum Einsatz gekommen sein, wie Joshi erklärte. Auch habe es keine ernsthaften Verletzungen gegeben, so der Bürgermeister. Nachbargemeinden seien benachrichtigt worden und leisteten der Polizei Hilfe bei der Auflösung der Menge. Kurioses Können Blumen singen? Spaziergang auf Friedhöfen und Podcast geben Aufschluss Der Politiker betonte, dass keiner der festgenommenen Jugendlichen aus Edison stamme. Insgesamt soll es laut Joshi vier Festnahmen gegeben haben. Thomas Bryan, Polizeichef in Edison, sprach laut My Central Jersey indes von sieben Festnahmen.

Die Polizei nahm sieben Jugendliche fest. (Symbolfoto) © 123RF/danielt1994

Großes Treffen im Einkaufszentrum in den sozialen Medien angekündigt