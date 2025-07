Wer hat sich das denn ausgedacht? Hier stehen Strommasten mitten auf der Straße

Indien - Was haben sich die verantwortlichen Baumeister hier wohl gedacht? Auf einer Straße im Norden Indiens findet sich eine Konstruktion, die höchstwahrscheinlich ihresgleichen sucht.

Ravaan stellte völlig zu Recht die Frage, was sich das Ministerium für Infrastruktur im Bundesstaat Himachal Pradesh bei der Konstruktion wohl gedacht haben muss?

Darin zu sehen ist ein Mann, der inmitten einer Reihe Strommasten steht, die nicht etwa am Straßenrand aufgestellt, sondern direkt in den Asphalt eingelassen wurden. Und das auch noch kreuz und quer - mal in der Straßenmitte, mal auf der linken, mal auf der rechten Fahrspur.

Die Onboard-Perspektive zeigt es deutlich: Wer hier mit dem Auto unterwegs ist, muss fahrerisches Können beweisen. © Screenshot/X/@raavan_india

Eine Antwort zu den Beweggründen des krummen Baus blieb bislang aus. Allerdings berichtete The Times Of India, dass der 40 Sekunden lange Clip dazu geführt habe, dass sich das zuständige Ministerium und untergeordnete Stellen in Zukunft besser abstimmen wollen.

Bis der Beweis auf Besserung erbracht werden kann, muss die Behörde wohl oder übel Hohn und Spott über sich ergehen lassen.

So meinte der Mann in dem Video scherzhaft, dass während in anderen Regionen Bäume gepflanzt werden, Himachal Pradesh schon einen Schritt weiter sei und ganz fortschrittlich Strommasten installieren würde.

Vielleicht hat die ungewöhnliche Konstruktion für den Bundesstaat aber auch ihr Gutes. Touristen sollen nämlich vom Bauwunder Wind bekommen haben und in Scharen zu besagter Straße pilgern.