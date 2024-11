McDonald's im Bass-Rausch: So hart knallt der "Big Rösti"-Song!

München - Zum Verkaufsstart des "Big Rösti" hat McDonald's seinem Winter-Burger eine eigene Hymne gewidmet, die so hart in den Gehörgang scheppert wie der "Big Rösti" in den Darmtrakt.

DJ Luca-Dante Spadafora (25) feiert die Rückkehr des "Big Rösti" im Musikvideo zum Song "Es ist soweit". © McDonald's Deutschland

"Winterzeit ist Rösti-Zeit", verkündete der Fast-Food-Riese am Dienstag. Bis zum 1. Januar können sich Kunden den Burger bestehend aus Rindfleisch-Patty, Kartoffelrösti, Käsesauce und Bacon auf der Zunge zergehen lassen.

Neben einer neuen, schärferen Version namens "Big Rösti Spicy" hat McDonald's auch eine fulminante Werbekampagne im Gepäck.

Gemeinsam mit dem DJ Luca-Dante Spadafora (25) veröffentlichte der Konzern eine Rösti-Hymne mit dem Titel "Es ist soweit" (Rechtschreibfehler inklusive) auf YouTube.

"Wir haben alle drauf gewartet. Endlich ist er da. Es ist so weit. Wir haben alle drauf gewartet. Die beste Zeit im Jahr ist Rösti-Zeit", heißt es in dem weihnachtlichen Musikvideo, in dem heftige Bass-Töne eine von Schnee umhüllte Mäcces-Filiale in ein Tollhaus voller Teenager verwandeln.