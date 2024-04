Mega Verwandlung: Mutter sieht nach Makeover aus wie anderer Mensch

Zu Beginn ihrer Verwandlung dachte April (26) noch, dass sie ihre 84 Kilogramm nie loswerden würde. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/djaprilia

Sie habe nach der Geburt ihres Sohnes vor zwei Jahren 100 Prozent ihrer Zeit und Energie in sein Leben investiert, sagte die Australierin jetzt in einem Interview mit Newsweek. Sich selbst habe sie in dieser Zeit komplett verloren. Das sei auch auf ihre Psyche gegangen.

April nahm Antidepressiva, legte Dutzende Pfunde zu, achtete auch sonst nicht mehr auf sich oder ihr Aussehen. Das Ergebnis war ein Spiegelbild, mit dem sie am Ende überhaupt nicht mehr umgehen konnte.

Doch dann, im Jahr 2023, habe sie einen Moment gehabt, in dem sie sich selbst "gekniffen" habe, so April. Schließlich sei sie zu dem Schluss gekommen, dass sich alles in ihrem Leben ändern müsse.

"Ich habe mir vor dem Spiegel buchstäblich Mut gemacht und mir eine heilende und ganzheitliche Transformation versprochen", sagte sie.

Heute kann man sagen: Ihr Plan ist aufgegangen!