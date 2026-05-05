Süchtig nach Bräune: Teenagerin sonnt sich täglich 30 Minuten lang im Solarium

County Durham (Großbritannien) - Das Solarium ist ihr zweites Zuhause: Die 19-jährige Megan Blain ist süchtig nach Bräune – und das, obwohl ihre jugendliche Haut bereits jetzt deutliche Warnzeichen schickt.

Megan Blain (19) ist süchtig nach Solarien-Bräune und hat es in den vergangenen drei Jahren damit völlig übertrieben. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/megannblainn_xx_

In ihren Hochzeiten besuchte die junge Britin jeden Tag das Solarium, um sich dort bis zu 30 Minuten lang zu sonnen – die durchschnittliche Dauer liegt normalerweise zwischen zehn und 20 Minuten und das außerdem nur zwei- bis dreimal pro Woche.

Neben den Terminen in Solarien nutzt der Teenager aus County Durham auch Bräunungsspritzen und Cremes, damit ihre Haut so dunkel wie nur möglich aussieht.

Doch Megan bekommt einfach nicht genug von ihrer künstlichen Bräune. Bereits im Alter von zarten 16 Jahren benutzte sie zum ersten Mal eine Sonnenliege, nachdem sie sich jahrelang in ihrer Haut unwohl gefühlt hatte.

"Solarien sind jetzt meine einzige Quelle des Selbstvertrauens. Es gehört einfach zu meiner Routine, es fühlt sich normal an", erklärt die heute 19-Jährige gegenüber Need to Know.

Ihre ungewöhnliche Sucht bestimmte schnell ihr junges Leben: So schwänzte Megan beispielsweise ihren Abschlussball, weil sie sich an jenem Tag nicht "dunkel genug" gefühlt hatte. Aus jenem Grund lehnte sie auch schon Jobmöglichkeiten ab.

"Es ging so weit, dass ich das Haus nur noch verließ, wenn ich mich braun genug fühlte", gibt sie zu.