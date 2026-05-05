Süchtig nach Bräune: Teenagerin sonnt sich täglich 30 Minuten lang im Solarium
County Durham (Großbritannien) - Das Solarium ist ihr zweites Zuhause: Die 19-jährige Megan Blain ist süchtig nach Bräune – und das, obwohl ihre jugendliche Haut bereits jetzt deutliche Warnzeichen schickt.
In ihren Hochzeiten besuchte die junge Britin jeden Tag das Solarium, um sich dort bis zu 30 Minuten lang zu sonnen – die durchschnittliche Dauer liegt normalerweise zwischen zehn und 20 Minuten und das außerdem nur zwei- bis dreimal pro Woche.
Neben den Terminen in Solarien nutzt der Teenager aus County Durham auch Bräunungsspritzen und Cremes, damit ihre Haut so dunkel wie nur möglich aussieht.
Doch Megan bekommt einfach nicht genug von ihrer künstlichen Bräune. Bereits im Alter von zarten 16 Jahren benutzte sie zum ersten Mal eine Sonnenliege, nachdem sie sich jahrelang in ihrer Haut unwohl gefühlt hatte.
"Solarien sind jetzt meine einzige Quelle des Selbstvertrauens. Es gehört einfach zu meiner Routine, es fühlt sich normal an", erklärt die heute 19-Jährige gegenüber Need to Know.
Ihre ungewöhnliche Sucht bestimmte schnell ihr junges Leben: So schwänzte Megan beispielsweise ihren Abschlussball, weil sie sich an jenem Tag nicht "dunkel genug" gefühlt hatte. Aus jenem Grund lehnte sie auch schon Jobmöglichkeiten ab.
"Es ging so weit, dass ich das Haus nur noch verließ, wenn ich mich braun genug fühlte", gibt sie zu.
Teenager ist süchtig nach Solarium-Bräune
Schließlich kam es, wie es kommen musste, und Megans Haut zeigte erste besorgniserregende Konsequenzen. "Muttermale tauchten auf, verschwanden und veränderten ihre Form, aber das war mir damals egal, weil ich so süchtig war." Doch die Jugendliche war blind vor Sucht und sie ignorierte die gesundheitlichen Risiken anfangs völlig. Und das, obwohl veränderte Muttermale das häufigsten Symptom von Hautkrebs sind.
Mittlerweile zeigt die Britin schon etwas mehr Einsicht. Sie verzichtet bereits komplett auf Bräunungsspritzen und gibt "nur" noch 30 Pfund (rund 35 Euro) im Solarium aus. Früher hatte sie mehr als doppelt so viel für die künstlichen UV-Strahlen gezahlt.
Gegen ihre Sucht anzukämpfen sei "nicht einfach". Bisher habe sie sich noch nicht einmal getraut, mit einem Arzt darüber zu reden. "Als ich es das letzte Mal versucht habe, bin ich wie erstarrt an der Tür stehen geblieben", erinnert sie sich.
Sie glaubt, dass sie eines Tages mit dem Bräunen komplett aufhören könnte, das brauche aber Zeit. Auf TikTok präsentiert sich Megan zwar schon etwas "blasser", aber noch immer stolz auf einer Sonnenbank ...
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/megannblainn_xx_