Mikroskopisch kleine Handtasche für riesige Summe verkauft!

Hinter der Kreation steckt das New Yorker Künstlerkollektiv MSCHF (ausgesprochen "mischief", also "Unfug"). "Kleiner als ein Meersalzkorn und schmal genug, um durch ein Nadelöhr zu passen, ist dies eine Handtasche, die so klein ist, dass Sie ein Mikroskop benötigen, um sie zu erkennen", ließen die Künstler auf ihrer Instagram-Seite verlauten.

In den sozialen Medien hatten viele User gut lachen. Einige kündigten an, die Handtasche verspeisen zu wollen. "Endlich eine Tasche, in die mein ganzes Geld passt", wurde in den Kommentaren gescherzt. In einem weiteren wurde die Größe der Tasche mit der Größe von "Werbung schließen"-Buttons im Internet verglichen.

MSCHF hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2016 durch vielfältig kuriose Mode- und Kunststücke international einen Namen gemacht. Für Aufsehen sorgte 2021 unter anderem eine Zusammenarbeit mit Rapper Lil Nas X (24), der "Satan-Schuhe" mit echtem Menschenblut verkaufen wollte.

Anfang dieses Jahres wurden die "Big Red Boots" ("Große rote Stiefel") zum Meme.