Mischung aus Bär und Hund: Neue Raubtierart in Spanien entdeckt!

Spanien - Eine Mischung aus Hund und Bär: Forschende entdeckten an einer Ausgrabungsstätte in Spanien eine bislang unbekannte Raubtierart!

Das Bild zeigt eine grafische Rekonstruktion der neu entdeckten Bärenhunde-Art. © Jesús Gamarra

Diese gehört laut dem Journal of Mammalian Evolution zur Familie der Bärenhunde, genauer gesagt zu den Amphicyonidae. Die neue Art erhielt den Namen "Paludocyon moyasolai".

Vor 15,9 Millionen Jahren waren Bärenhunde auf drei Kontinenten verbreitet - heute gilt die gesamte Tiergruppe als ausgestorben.

Zwar wurde der Schädel des Tieres bereits in den 1990er-Jahren entdeckt, doch damals ordneten Forschende ihn fälschlicherweise einer bereits bekannten Art zu - und er geriet vorerst in Vergessenheit.

Doch 2014 rückte der Schädel erneut ins Visier der Forschenden. Dabei bemerkten sie erste Unterschiede. Über Jahre hinweg untersuchten sie den gut erhaltenen und gut bezahnten Schädel.

Gemeinsam mit dem Institut "Català de Paleontologia Miquel Crusafont" in Sabadell sowie dem "Museo Nacional de Ciencias Naturales" in Madrid stellten sie vor Kurzem fest, dass der Schädel nicht zu einer der bereits bekannten Bärenhunde-Arten passte.

Im Vergleich zu den bisher bekannten Arten, die in ihrer Statur eher an Großkatzen erinnerten, war dieses Tier deutlich kleiner. Es brachte schätzungsweise zwischen 50 und 70 Kilogramm auf die Waage und war etwa so groß wie ein großer Hund.