Familie checkt in Airbnb ein: Als sie Bild an der Wand entdecken, bleibt ihnen der Mund offen stehen

San Diego (USA) - Nach dem Einchecken in ein Airbnb blieb einer Familie aus den USA plötzlich die Spucke weg, als sie ein großes Bild an der Wand erblickten: Die Personen auf dem gerahmten Foto kamen ihnen seltsam vertraut vor.

Aubrey Birrell und ihre Schwester staunten nicht schlecht, als sie dieses Foto in ihrer Airbnb-Wohnung entdeckten. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/Aubrey Birrell

Aubrey Birrell und ihre Schwester standen wie versteinert da, als ihnen klar wurde, dass auf dem Wandbild, das Badegäste am Strand und im Meer zeigt, ihre Familie zu sehen war.

"Okay Leute, es ist etwas wirklich höchst Seltsames geschehen", so Aubrey in einem TikTok-Video. Sie erzählt, dass sie in San Diego in einer völlig wahllosen Unterkunft eingecheckt hatten. Beim ersten Rundgang durch die Wohnung habe ihr Vater dann angemerkt, dass ein Mann auf dem Bild wirklich große Ähnlichkeit mit ihm hatte.

Schnell war dann klar, dass auf dem Foto tatsächlich nicht nur allen Ernstes ihr Vater, sondern noch weitere Angehörige zu sehen sind.

"Das ist mein Vater, das ist meine Schwester Libby und das ist mein Bruder Brady", erklärt Aubrey, während sie mit dem Finger auf die planschenden Personen auf dem gerahmten Bild zeigt.