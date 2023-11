Mit diesem Gericht sollst du deinen Gegenüber garantiert ins Bett kriegen!

London - Dieses Hühnchen-Gericht soll so köstlich sein, dass es garantiert zu einem leidenschaftlichen Techtelmechtel führt. Das behauptet zumindest der britische Food-Influencer Harrison Webb in einem Video.

Ob der Brite bei diesem Liebesrezept aus eigener Erfahrung spricht, verriet er nicht. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/harrisonwebb97

"Damit wirst du sicher flachgelegt", startet der Influencer in eines seiner neuesten Kochvideos auf seinem Instagram-Account. Dort begeistert er regelmäßig über 475.000 Follower mit kreativen Kochideen und einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

"Ihr habt bestimmt schon vom 'Marry me Chicken' gehört, doch jetzt ist es Zeit für das 'Come Over Chicken'", erklärt er. Das erste Rezept (deutsch: "Heirate mich Hühnchen") wurde vor geraumer Zeit zum Internet-Trend, da es so gut sein soll, dass der Gast dem Koch direkt danach einen Antrag macht.

Wer jetzt keine Hochzeitsglocken hört - oder hören will, wird wohl eher die neue Variante nachkochen. Hier wird nämlich nicht auf den Ehering, sondern auf ein paar schöne Schäferstündchen gehofft.

"Wenn du dieses Gericht zubereitest, wirst du jedes Mal diese 'Komm rüber'-SMS bekommen", sagt Webb mit einem frechen Grinsen auf den Lippen. Dann beginnt er zu erklären.