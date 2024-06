Mitbewohner sind schockiert: Statt eines Lieferanten steht die Polizei vor der Tür!

Es klopfte an der Wohnungstür. Khan habe daraufhin aus dem Fenster geschaut, zwei Polizeiautos in der Einfahrt und drei Polizisten vor seiner Tür stehen sehen. Völlig geschockt fragte sich der junge Mann, was denn hier vor sich geht - und bekam schnell eine Antwort.

Officer Eric Dillard klingelte mit guten Absichten an der Tür und lieferte die bestellten Lebensmittel aus. © Screenshot/TikTok/wadankhan168

Gegen den Lebensmittel-Lieferanten habe laut New York Post nämlich ein offener Haftbefehl vorgelegen. Nach seiner Festnahme hatten die Polizisten aber noch die Frage zu klären, was mit den offensichtlich bestellten Lebensmitteln passieren sollte.

Sie zurückgeben sei keine Option gewesen, so Officer Eric Dillard. Also habe er die Auslieferung selbst in die Hand genommen. "Niemand erwartet, dass die Polizei Lebensmittel ausliefert, aber ich tue, was ich tun muss, damit die Leute zufrieden sind", sagte der Polizist.

Für Waden Khan und seine Mitbewohnerin sei die Übergabe der Bestellung "ein sehr freudiger Moment" gewesen. Natürlich erst, nachdem sich der anfängliche Schock in Luft aufgelöst hatte.

Als die Beamten schließlich vom Hof gefahren waren, veröffentlichte Khan das zuvor Erlebte bei TikTok. Seitdem wurde sein Video von mehr als zwei Millionen Usern angesehen.