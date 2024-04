Mitten in der U-Bahn: Fahrgast holt skurrile Mahlzeit aus seiner Tasche

Wer kennt das nicht: In Bus oder Bahn packt plötzlich jemand seine Stullen aus. Am besten noch dick belegt mit gekochten Eiern oder einem satten Aufstrich Leberwurst. All das mag schmecken, der Geruch ist dagegen zumeist unappetitlich.

Wie die New York Post berichtete, geht es in Sachen Essgewohnheiten sogar noch skurriler. Demnach packte im vergangenen Dezember ein Mann in der U-Bahn von New York einen kompletten Hummer aus und verspeiste das Tier.

Grundsätzlich sei das Essen in den öffentlichen Verkehrsmitteln im Big Apple nicht verboten. Allerdings gelte das unausgesprochene Gesetz, keine übel riechenden Speisen während der Fahrt zu verzehren.